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Мосгорсуд обязал музыкальный сервис выплатить почти четыре миллиона рублей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мосгорсуд обязал музыкальный сервис выплатить почти четыре миллиона рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Богородский Вал, 8 Карта всех событий

Мосгорсуд обязал сервис «Зайцев.нет» выплатить почти четыре миллиона рублей за пиратские копии песен. Об этом рассказали в пресс-службе столичного суда.

Иски к платформе вынес правообладатель ООО «Первое музыкальное издательство». Первое заявление касалось песен Любови Успенской, компенсация для которой составила 660 тысяч рублей.

Второй иск затрагивал творчество таких исполнителей, как «Гости из будущего», Слава, «Агата Кристи», «Ленинград», «Serebro». Суд частично удовлетворил требование о компенсации в размере 40 миллионов рублей. Сервис обязали выплатить лишь 3 миллиона 230 тысяч рублей.

— Московский городской суд постановил запретить ООО «Зайцев.нет» создавать технические условия, обеспечивающие незаконное размещение, распространение и иное незаконное использование музыкальных произведений, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что по российскому законодательству повторное нарушение авторских прав может привести к требованию о полной блокировке сервиса, сообщает РИА Новости.

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