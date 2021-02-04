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Суд обвинил трех участников пушкинской организованной группы в убийстве двух лиц
Фото: https://pixabay.com/ru

Суд обвинил трех участников пушкинской организованной группы в убийстве двух лиц

Анастасия Волоснова

Происшествия

Суд обвинил трех участников пушкинской организованной группы в убийстве двух лиц в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По информации следствия, мужчины совершили убийство с использованием огнестрельного оружия в 2014 году. Обвиняемые планировали заставить одного потерпевшего переоформить на них коммерческую фирму, вторым убитым оказался водитель владельца компании. Организованная группа сокрыла тела, захоронив их в Пушкинском районе. Убитые числились пропавшими без вести с 2014 года.

Тела убитых были обнаружены в конце 2020 года. В результате расследования были задержаны трое подозреваемых, которым позже были предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.

Отмечается, что в настоящее время обвиняемых планируют поместить под стражу. Следствие выясняет причастность мужчин к ряду аналогичных преступлений.

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