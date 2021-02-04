Мать Жанны Фриске рассказала, как относится к прибавлению в семье Шепелева

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Родители певицы Жанны Фриске узнали от журналистов о будущем пополнении в семье их бывшего зятя, телеведущего Дмитрия Шепелева. Сам звездный отец не выходит с ними на связь.

— Спасибо, что сообщили. Он с нами не общается. Я только рада за них, — рассказала Ольга Фриске.

По ее словам, телеведущий не только не выходит на связь сам, но и не позволяет сыну Платону общаться с бабушкой и дедушкой.

— Я не знаю, в каких условиях живет внук, не вижу ребенка, не знаю, как он себя чувствует, как учится. Я вообще ничего не знаю о нем, — цитирует Ольгу ФАН.

Ранее сообщалось о беременности возлюбленной Шепелева Екатерины Тулуповой. Телеведущий рассказал о радостном событии, упомянув, как воспитывал первого ребенка.

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