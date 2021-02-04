Энергетик: Европа не скоро сможет уйти от нефти и газа

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Страны Европы не смогут отказаться от углеводородов и перейти на зеленую энергию в ближайшем будущем. Об этом рассказал первый зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников, передает Nation News.

По мнению эксперта, США могут снять санкции с «Северного потока – 2» при соблюдении одного условия – ремонта газотранспортной системы Украины, так как в этом есть политическая и политическая составляющие.

— Экономические факторы оказываются на стороне победителей. Для Европы российский газ выгоднее. Но Украина — это политический вопрос. Немцы должны понять, что им нужно: штрафные санкции или экономическая выгода, — пояснил эксперт

Он считает, что идея зеленой энергетики заключает в себе общечеловеческие мотивы. Например, что сжигание углеводородов является безумием, потому что это важное химическое сырье. В заключение Сергей Калашников добавил, что в ближайшее время Европа не будет отказываться от углеводорода.

Тем временем, группа международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series провела оценку компаний по их отношению к окружающей среде, социальной ответственности, прозрачности раскрытия информации. В рейтинге по итогам 2020 года оказалась «Роснефть» с результатом 3,9 балла из 5 возможных, сообщает «Царьград».

В результате российская госкорпорация подняла свои позиции по сравнению с данными за 2019 год. Уточняется, что основным драйвером роста стало повышение позиций в категории «Социальная сфера».

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