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Националисты попытались взять штурмом офис телеканала «Наш» в Киеве
Фото: mvs.gov.ua

Националисты попытались взять штурмом офис телеканала «Наш» в Киеве

Виктория Родимкина

Происшествия

В столице Украины у офиса телеканала «Наш» собрались националисты.

Ранее журналисты телеканала «Наш» провели эфир в поддержку трех оппозиционных властям каналов, которые были заблокированы решением президента Украины Владимира Зеленского.

Из трансляции с места событий следует, что к зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации. Они заняли проезжую часть, также произошли столкновения с дежурившими силовиками. Полиция задержала четверых.

— Отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям, — уточнили в пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, на данный момент ситуация у офиса телеканала спокойная, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление о введении ограничений против депутата Верховной рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», ZIK и Newsone сроком на пять лет.

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