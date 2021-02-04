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Россия ожидает, что миссия ОБСЕ обратит внимание на закрытие Киевом ряда телеканалов
Фото: пресс-служба Совфеда

Россия ожидает, что миссия ОБСЕ обратит внимание на закрытие Киевом ряда телеканалов

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия ждет, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) укажет в своих отчетах закрытие Киевом ряда оппозиционных телеканалов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов в четверг, 4 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление о введении ограничений против депутата Верховной рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», ZIK и Newsone сроком на пять лет.

Владимир Жеглов отметил, что это событие все еще не получило освещения в отчетах СММ. Дипломат отметил, что телеканалы были названы политически неугодными и были отключены без какого-либо разбирательства.

— Насколько нам известно, сюжет уже находится в поле зрения представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Рассчитываем, что и миссия внимательно отследит происходящее и отразит в отчетах, — цитирует Жеглова РИА Новости.

Ранее Кремль осудил блокировку Зеленским ряда украинских телеканалов. Ограничение и даже запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным стандартам, ни в общем понимании свободе СМИ, заявили в Кремле.

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