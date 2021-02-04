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«Маленький Харламов»: Асмус показала фото дочки на прогулке
Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru

«Маленький Харламов»: Асмус показала фото дочки на прогулке

Анастасия Чанцева

Звезды

Актриса Кристина Асмус поделилась совместной фотографией со своей дочерью Анастасией. Подписчики отметили поразительное сходство девочки с ее отцом, юмористом Гариком Харламовым.

«Ну прям Харламов маленький!»; «Доча, конечно, копия папы, особенно на последнем фото»; «Кристина, ты милая симпатичная девушка»; «Кристина, вы прекрасно выглядите со своей доченькой»; «О, Настена, на отца похожа очень»; «Гарик в миниатюре», — прокомментировали подписчики фотографию в Instagram-аккаунте актрисы.

Напомним, дочь актрисы и комика родилась в январе 2014 года. Девочку назвали Анастасией. В прошлом году Асмус рассталась с Харламовым, дочь теперь живет с ней. При этом пара осталась в дружеских отношениях, дочка часто проводит время с отцом.

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детиГарик ХарламовКристина Асмус
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