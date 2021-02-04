Психолог объяснила, когда родителям можно усыновлять ребенка

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Идею об усыновлении ребенка каждый родитель должен серьезно обдумать, чтобы взвесить все плюсы и минусы. Психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала ФАН, как будущим приемным папам и мамам нужно вести себя с малышом, а также о том, отразится ли генетика на его будущем.

Эксперт считает, самое главное, что нужно сделать парам, решившим принять в свою семью ребенка, — это четко понимать, что малыш не будет «картинкой», у него будут свои недостатки.

— Он уже испытал стресс, так как от него отказались биологические родители. А такой повторный сюжет в его жизни может стать роковым. Дети очень тяжело переживают, когда их обратно возвращают в детский дом. Такого допускать нельзя, — объяснила Наталья Наумова.

Эксперт отметила, что узнавать нового члена семьи и привыкать к нему нужно постепенно. Сначала можно попробовать так называемый гостевой вариант знакомства. Он подразумевает, что малыша можно забирать домой на выходные. И только после появления понимания, что с ним комфортно, его недостатки можно принять, его можно забирать домой насовсем.

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