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Лошади из Московского зоопарка заняли призовые места на международном конкурсе
Фото: Анна Быкова

Лошади из Московского зоопарка заняли призовые места на международном конкурсе

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Лошадь вятской породы Диадема из Московского зоопарка заняла первое место в классе «юниоры» на международном конкурсе «Иппосфера». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Лошадь Голубика заняла в данной номинации третье место. Обе лошади из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка стали призерами в рамках виртуальной выставки «Краса аборигенов».

— В виртуальной выставке вятская порода была представлена 27 лошадьми обоих полов и всех возрастов. Обычно в общепородном смотре побеждают жеребцы, как более представительные. Так и на этой выставке чемпионом породы стал взрослый жеребец. Но наша молодая кобылка по сумме набранных баллов заняла второе место, то есть стала по сути «вице-чемпионом» породы, хотя такой номинации и не было, — говорится в сообщении.

Уточняется, что лошади родились весной 2018 года в природном парке «Олений» в Липецкой области. По словам пресс-службы, Голубика была пугливой лошадью, а Диадема более спокойной и своенравной.

В зоопарке отметили, что теперь лошадей готовят к новым выставкам, Кроме того, породистых животных планируют разводить, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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