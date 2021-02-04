Лошади из Московского зоопарка заняли призовые места на международном конкурсе

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Лошадь вятской породы Диадема из Московского зоопарка заняла первое место в классе «юниоры» на международном конкурсе «Иппосфера». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Лошадь Голубика заняла в данной номинации третье место. Обе лошади из Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка стали призерами в рамках виртуальной выставки «Краса аборигенов».

— В виртуальной выставке вятская порода была представлена 27 лошадьми обоих полов и всех возрастов. Обычно в общепородном смотре побеждают жеребцы, как более представительные. Так и на этой выставке чемпионом породы стал взрослый жеребец. Но наша молодая кобылка по сумме набранных баллов заняла второе место, то есть стала по сути «вице-чемпионом» породы, хотя такой номинации и не было, — говорится в сообщении.

Уточняется, что лошади родились весной 2018 года в природном парке «Олений» в Липецкой области. По словам пресс-службы, Голубика была пугливой лошадью, а Диадема более спокойной и своенравной.

В зоопарке отметили, что теперь лошадей готовят к новым выставкам, Кроме того, породистых животных планируют разводить, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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