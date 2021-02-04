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Для уборки снега на улицы Подмосковья вывели около 3 тысяч единиц техники
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Для уборки снега на улицы Подмосковья вывели около 3 тысяч единиц техники

Анастасия Волоснова

Общество

Для уборки после снегопада на улицы Подмосковья вывели около трех тысяч единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сообщается, что подмосковные службы были переведены в усиленный режим работы. Кроме техники улицы и дворы Московской области убирают более 17 тысяч дорожных рабочих.

— В связи со снегопадом дорожные и коммунальные службы Московской области работают в усиленном режиме — в регионе прогнозируют снег до утра, местами сильный, — сообщили в пресс-службе.

В четверг, 4 февраля, коммунальные службы очистили более 12,5 тысячи километров региональных и муниципальных дорог. В ведомстве уточнили, что в настоящее время на дорогах работают 2,3 тысячи рабочих и 1,5 тысячи единиц техники. Во дворах и общественных пространствах задействованы более 15 тысяч дворников и 1,4 тысячи машин, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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