Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за снегопада
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Юлия Ямпольская

Город

Департамент транспорта Москвы призвал жителей пользоваться общественным транспортом. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что с 17:00 до утра пятницы, 5 февраля, в столице может быть сильный снегопад, а на дорогах гололедица. Кроме того, горожанам посоветовали при управлении автомобилем соблюдать дистанцию и снижать скорость.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве предупредили, что сильный снег и гололедица ожидаются в столице с вечера четверга, 4 февраля, до утра пятницы, 5 февраля.

Читайте также: Москвичей предупредили о первых за десять лет настоящих морозах

транспортМоскваснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Все мнения
О проекте