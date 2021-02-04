Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Департамент транспорта Москвы призвал жителей пользоваться общественным транспортом. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что с 17:00 до утра пятницы, 5 февраля, в столице может быть сильный снегопад, а на дорогах гололедица. Кроме того, горожанам посоветовали при управлении автомобилем соблюдать дистанцию и снижать скорость.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве предупредили, что сильный снег и гололедица ожидаются в столице с вечера четверга, 4 февраля, до утра пятницы, 5 февраля.

Читайте также: Москвичей предупредили о первых за десять лет настоящих морозах