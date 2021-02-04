МЧС предупредило жителей столицы о сильном снеге и гололедице

Фото: «Вечерняя Москва»

Сильный снег и гололедица ожидаются в столице с вечера четверга, 4 февраля, до утра пятницы, 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по городу.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 17:00 4 февраля до 05:00 5 февраля по городу Москве начиная с юго-западных районов со смещением на северо-восток ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица, — цитирует сообщение РИА Новости.

Спасатели призвали горожан во время непогоды обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Кроме того, в МЧС напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима. Во время сильного ветра следует парковать транспортные средства вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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