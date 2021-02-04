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Певец Лев Лещенко рассказал, что думал об усыновлении ребенка
Фото: Youtube.com / Юрий Костин

Певец Лев Лещенко рассказал, что думал об усыновлении ребенка

Никита Абрамов

Звезды

Советский и российский певец Лев Лещенко рассказал о том, что когда-то они с супругой Ириной хотели детей. Однако в то время ни ЭКО, ни суррогатного материнства не было.

Артист признался, что они так и не решились усыновить ребенка. Лещенко рассказал, что неоднократно видел примеры того, как его коллеги по цеху брали детей из детдома, а позже сдавали их обратно.

— Я бы не хотел следовать их примеру, — цитирует певца канал RTVI.

По словам артиста, на данный момент уже поздно задумываться о детях. Брать пример с других звезд, которые стали родителями в преклонном возрасте, они с супругой не хотят.

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