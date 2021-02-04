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«Мы просто дружим»: Буланова развеяла слухи о романе с Быстровым
Фото: https://www.instagram.com/bulanova.official/?hl=ru

«Мы просто дружим»: Буланова развеяла слухи о романе с Быстровым

Анастасия Чанцева

Звезды

Певицу Татьяну Буланову и футболиста Владимира Быстрова после совместной фотографии в соцсети заподозрили в тайном романе.

— Да нет. Ну что вы! У Владимира Быстрова замечательная жена, они уже счастливы много лет. Мы с ним просто очень давно дружим! — опровергла слухи певица.

На прошлой неделе бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров выложил на свою страницу в Instagram фотографию с Татьяной Булановой с подписью «Рыбаки». Подписчики заподозрили, что у пары далеко не дружеские отношения.

На самом деле дружбе певицы и футболиста уже 17 лет. Быстров женат, Буланова была замужем дважды, сейчас о ее личной жизни ничего не известно.

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