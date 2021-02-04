Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Школьникам рекомендовали ограничить общение с пожилыми людьми из-за COVID-19
Фото: pixabay.com

Школьникам рекомендовали ограничить общение с пожилыми людьми из-за COVID-19

Анастасия Волоснова

Город

Школьникам стоит ограничить общение с пожилыми гражданами. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 февраля, в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава города отметил, что людей пожилого возраста можно обезопасить от коронавируса, если они не будут встречаться с детьми. По мнению мэра, это поможет снизить риск заболеваемости.

— Надо максимально ограничивать общение детей с людьми старшего поколения, если они еще не переболели. Держать постоянно детей в режиме дистанционного обучения мы не в состоянии, — отметил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что вакцинация может послужить гарантией того, что пожилые граждане не заболеют коронавирусом.

Дистанционное образование в школах было отменено 18 января. Отмечается, что с очного обучения ученики вернутся домой при обнаружении коронавируса у одного школьника из класса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин: Пожилые люди переносят прививку от COVID-19 легче, чем молодежь

пожилой человекшкольникиСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Все мнения
О проекте