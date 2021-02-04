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РЖД открыла продажу билетов в Белоруссию
Фото: Предоставлено пресс-службой Департамента Транспорта

РЖД открыла продажу билетов в Белоруссию

Виктория Родимкина

Транспорт

РЖД открыли продажу билетов на белорусские пассажирские поезда, которые начнут курсировать между Россией и Белоруссией с 8 февраля. Это следует из данных приложения компании по продаже билетов.

Железнодорожное сообщение между странами было остановлено в начале апреля прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вечером в четверг, 4 февраля, в приложении РЖД появилась возможность купить билеты на поезд Белорусских железных дорог, который 8 февраля проследует из Минска в Москву и 9 февраля из Москвы в Минск.

В первый рейс из столицы Белоруссии состав отправится в понедельник, 8 февраля, в 22.10, из Москвы — в 22.13 9 февраля.

Ранее стало известно, что Россия с 8 февраля восстановит железнодорожное сообщение с Белоруссией.

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БелоруссияпоездОАО «РЖД»
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