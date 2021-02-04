РЖД открыла продажу билетов в Белоруссию

Фото: Предоставлено пресс-службой Департамента Транспорта

РЖД открыли продажу билетов на белорусские пассажирские поезда, которые начнут курсировать между Россией и Белоруссией с 8 февраля. Это следует из данных приложения компании по продаже билетов.

Железнодорожное сообщение между странами было остановлено в начале апреля прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вечером в четверг, 4 февраля, в приложении РЖД появилась возможность купить билеты на поезд Белорусских железных дорог, который 8 февраля проследует из Минска в Москву и 9 февраля из Москвы в Минск.

В первый рейс из столицы Белоруссии состав отправится в понедельник, 8 февраля, в 22.10, из Москвы — в 22.13 9 февраля.

Ранее стало известно, что Россия с 8 февраля восстановит железнодорожное сообщение с Белоруссией.

Читайте также: РЖД увеличат количество поездов дальнего следования