Подросток умер в больнице в Москве после катания на прицепленной к машине «ватрушке»

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

1А, 1-й Миргородский переулок, Москва, Россия Карта всех событий

В больнице в Москве умер подросток, который получил травмы головы после катания на прицепленной к автомобилю «ватрушке». Об этом сообщили в правоохранительных органах.

У 15-летнего москвича была диагностирована тяжелая сочетанная травма, отек мозга, открытая черепно-мозговая травма, а также множественные переломы костей черепа. Сообщается, что мальчик скончался в столичной больнице в среду, 3 февраля. По факту случившегося проводится проверка.

— Выяснилось, что травмы подросток получил 9 января 2021 года, когда он у знакомых в 1-м Миргородском переулке катался на «ватрушке», прицепленной к автомобилю. В ходе езды несовершеннолетний врезался в дерево на скорости около 60 километров в час, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова источника.

Ранее спасатели рассказали, как нужно кататься на тюбинге, чтобы не травмироваться. Детям и взрослым рекомендовали выбирать горку вдали от проезжих машин и водоемов.

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