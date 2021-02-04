Новый онкологический центр амбулаторной помощи откроют в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве откроют новый онкологический центр амбулаторной помощи, где будут работать 120 врачей. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, в центре для пациентов будет работать комфортный дневной стационар, кабинеты химиотерапии, диагностические лаборатории. Проценко отметил, что медицинское учреждение было построено по современным рекомендациям, а его создание является «большим шагом вперед» в рамках развития помощи столичным онкобольным.

Главврач добавил, что в больнице разместят два компьютерных томографа, аппарат МРТ, аппарат для маммографии. Кроме того, для лечения пациентов будут использоваться инвазивные технологии и амбулаторно устанавливаемые порты для химиотерапии.

— То есть мы лечим не болезнь, мы лечим пациента. И создание психологического комфорта коммуникации с одной командой, всегда постоянный свой лечащий врач-онколог центра амбулаторной онкологический помощи — это очень важные составляющие успеха наряду с лекарственным обеспечением и реализацией протоколов лечения онкологических заболеваний, — пояснил Проценко.

Специалист уточнил, что в центре также начали применять проект персонального помощника, который позволяет пациентам с онкологией следить за своим графиком и приемами у врачей, сообщает ТАСС.

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