Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 5 февраля, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть активного циклона с центром над Верхней Волгой. Он принес облачную погоду с небольшим снегом.

Температура воздуха в Москве составит восемь-десять градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 12 градусов мороза.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 744 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 75 процентов.

Морозная погода в сочетании с колебаниями атмосферного давления может привести к ухудшению самочувствия метеочувствительных людей, лиц рядом с заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее Роман Вильфанд рассказал, сколько продержатся аномальные морозы в европейской части России.

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