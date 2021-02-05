Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 февраля
В пятницу, 5 февраля, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть активного циклона с центром над Верхней Волгой. Он принес облачную погоду с небольшим снегом.
Температура воздуха в Москве составит восемь-десять градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 12 градусов мороза.
Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 744 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 75 процентов.
Морозная погода в сочетании с колебаниями атмосферного давления может привести к ухудшению самочувствия метеочувствительных людей, лиц рядом с заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее Роман Вильфанд рассказал, сколько продержатся аномальные морозы в европейской части России.
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