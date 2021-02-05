Более 30 современных аппаратов МРТ закупили для столичных больниц

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

В Москве закупили 31 современный аппарат МРТ для медицинских учреждений. Они помогут совершать более точную диагностику. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уточняется, что один из аппаратов МРТ уже установили в городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского.

По словам Анастасии Раковой, в столице продолжается масштабная программа технического переоснащения больниц и поликлиник. В ее рамках за счет средств городского бюджета покупается новое медицинское оборудование. Современные аппараты приобретаются по жизненного цикла, по которым производитель полностью обеспечивает его работоспособность от момента доставки и установки до завершения гарантийного срока эксплуатации.

— По контрактам жизненного цикла для столичных стационаров мы закупили 31 инновационный аппарат МРТ, позволяющий проводить более точную диагностику. Новые аппараты подключат к единой цифровой платформе, которая дает врачам и пациентам удобный доступ к медицинским данным, — отметила Анастасия Ракова.

Она добавила, что в комплектацию новейших аппаратов МРТ входят не только классические приложения, но и те, которые используются для диагностики экспертного уровня. К таким относится, например, расширенный кардиопакет, который помогает максимально точно оценить состояние сердца и сосудов. Такой элемент особенно полезен для регионального сосудистого центра зеленоградской клиники, который входит в инфарктную сеть Москвы. сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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