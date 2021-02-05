Капитальный ремонт проведут в московском олимпийском центре водного спорта

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Мироновская улица, 27с2 Карта всех событий

Столичный олимпийский центр водного спорта ожидает капитальный ремонт. Проект работ согласовали в Мосгосэкспертизе.

Отмечается, что в центре установят три бассейна. В оборотные системы водоснабжения и водоподготовки внедрят очищение и хлорирование. Благодаря новым стеновым форсункам получится брать пробы воды непосредственно из чаши бассейна.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, в рамках капитального ремонта сохранят существующий архитектурный облик здания.

— Предусмотрены отделочные и ремонтные работы, включающие обновление фасада. Будет выполнена замена наружных дверных блоков и всех окон, восстановлена площадка и устроен новый козырек перед входом в здание, — отметила Яковлева.

Уточняется, что в рамках работ также проведут замену и утепление кровли. Кроме того, будет сделана внутренняя отделка помещений, отремонтированы стены и потолки и произведена замена внутренних дверных блоков.

Согласно проекту, также модернизируют инженерно-технические системы. Специалисты заменят освещение, системы холодного и горячего водоснабжения, канализацию и системы пожаротушения.

Московский олимпийский центр водного спорта располагается в строении 2 дома № 27 по Мироновской улице. Здание является одним из крупнейших и старейших спортивных сооружений столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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