Гастроэнтеролог рассказал о пользе грецких орехов

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Профессор Первого Московского государственного медицинского университета, гастроэнтеролог Алексей Буеверов рассказал, что употребление в пищу грецких орехов благотворно сказывается на сосудах и мозге человека.

— В грецких орехах много полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают рядом позитивных воздействий на сосуды, препятствуют развитию атеросклероза, влияют на работу головного мозга. Кроме того, там много витаминов и микроэлементов, — сообщил Буеверов.

Однако врач предупредил, что грецкие орехи содержат большое количество калорий. Их чрезмерное употребление может привести к набору веса. Он порекомендовал не дополнять ими рацион, а заменять орехами какое-то блюдо, например десерт.

— Грецкие орехи содержат йод, а еще марганец, кальций и так далее. Йод необходим для функционирования щитовидной железы, — цитирует гастроэнтеролога агентство городских новостей «Москва».

Ранее врач-терапевт Милена Данченко назвала грецкие орехи в числе продуктов, которые способствуют здоровому сну.

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