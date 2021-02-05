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«Ухудшили почти все»: немецкий политик раскритиковал санкции против России
Фото: flickr.com/fdecomite

«Ухудшили почти все»: немецкий политик раскритиковал санкции против России

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Германии отметили неэффективность санкционной политики Запада в отношении России. Меры раскритиковал глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

В эфире радиостанции Deutschlandfunk он заявил, что введение санкций может дать положительные результаты лишь в краткосрочной перспективе.

— Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а «ухудшили почти все», — отметил политик.

Он уточнил, что выстроить грамотное общение между Россией и Германией получится исключительно при диалоге «на равных». По мнению Платцека, только так в международных отношениях можно будет увидеть прогресс, сообщает РИА Новости.

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