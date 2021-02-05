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Более 16 тысяч километров дорог расчистили от снега в Подмосковье за ночь
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Более 16 тысяч километров дорог расчистили от снега в Подмосковье за ночь

Елена Фролова

Общество

Более 16 тысяч километров дорог в Московской области расчистили от последствий снегопада за минувшую ночь. Об этом сообщает телеканал «360».

Особое внимание дорожные работники уделили проезжей части и общественным местам. В порядок были приведены десять миллионов квадратных метров дворов, а дорожки были обработаны противогололедным средством.

— Дорожные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. В уборке задействованы более трех тысяч единиц техники, — сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

Так, 5 февраля на расчистке дорог в Подмосковье задействованы более девяти тысяч специалистов. Уточняется, что резкое похолодание привело к образованию льда на дорогах. Как уточнил Гержик, на дорожной сети работают порядка полутора тысяч единиц техники и 1,4 тысячи дворников.

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