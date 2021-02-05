«Сразу потерял сознание»: Цискаридзе рассказал о первом опыте курения

Фото: instagram.com/tsiskaridze

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал о первом опыте курения. В интервью журналисту Николаю Солодникову он уточнил, что сделал это ради роли.

— Есть такой балет — «Юноша и смерть» по Жану Кокто. Он начинается с того, что молодой человек лежит, курит и пускает кольца. Мало того что я некурящий человек, я и кольца не умею пускать. Меня учили специально. Самое смешное, что, когда я впервые в жизни взял сигарету в рот на репетиции, следующий кадр, который я помню, — лежу у окна, меня бьют по щекам, потому что я сразу потерял сознание, — заявил артист.

Он предположил, что вдохнул слишком много дыма. После этого ему купили специальные сигареты без никотина.

— Но первый раз мне дали настоящую сигарету, потому что все балетные курят, и никто не думал, что я некурящий. Основная масса курит: нервы, плохое воспитание, глупость, — отметил педагог.

Видео опубликовано на YouTube.

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