Более 10 тысяч молодых москвичей приняли участие в проекте «ВРаботе»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 10 тысяч молодых жителей столицы стали участниками проекта по трудоустройству «ВРаботе». На уникальной площадке размещены вакансии 150 крупных частных и государственных компаний.

Сервис «ВРаботе» запущен около девяти месяцев назад. За этот период на предложения о работе откликнулись более четырех тысяч столичных студентов и выпускников. Проект помогает не только рассмотреть актуальные предложения работодателей, но и пообщаться с профессионалами из различных сфер. Благодаря тренингам студенты могут во время обучения подготовиться к выходу на постоянную работу.

— Технология коммуникации участников проекта «ВРаботе» уникальна. Помимо релевантных и смежных предложений по трудоустройству пользователь получает возможность прокачать свои карьерные компетенции, познакомиться с компанией мечты с помощью экскурсий, интересных фактов и презентаций, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Уточняется, что найти работу на сервисе помогает специальный чат-бот в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере «Телеграм».

Молодые жители столицы могут выбрать одну из четырех форм трудоустройства: стажировку, временную, удаленную или постоянную работу. Вакансии распределены в соответствиями с направлениями, которым обучают в вузах, однако среди них есть такие сферы, как киберспорт и диджитал.

— Наш сервис рассчитан на то, что всего за четыре шага пользователи достигнут заветной цели — их работодатель пригласит на собеседование, — рассказал руководитель сервиса Амир Сараков.

По его словам, удобством на сервисе является то, что можно получать предложения о работе в личные сообщения. За полгода более тысячи участников трудоустроились в престижные компании. Средний возраст соискателей — 22 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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