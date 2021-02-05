«Дарю цветы»: Светлаков рассказал, как делает жену счастливой

Фото: youtube.com / «Вечерний Ургант»

Актер и телеведущий Сергей Светлаков признался, что прилагает усилия к тому, чтобы сделать счастливой жену, с которой живет уже почти десять лет.

Несмотря на такой внушительный стаж семейной жизни и наличие двоих совместных детей, в отношениях 43-летнего шоумена и 38-летней Антонины Чеботаревой до сих пор есть место романтике.

— У нас всегда дома свежие цветы. Раз в неделю дарю цветы жене. Букеты сам собираю, и этот романтизм растянут на долгое время. Она видит букет и понимает, что находится в том месте и с тем самым человеком, — поделился секретом Светлаков.

По его словам, однажды он приготовил для любимой настоящий сюрприз. Шоумен пригласил супругу в путешествие, не назвав пункт назначения. Жена узнала о нем только на борту самолета, рассказал актер в проекте телепрограммы «Загугли звезду».

Стоит отметить, что брак с Чеботаревой для Светлакова является вторым. С первой женой артист прожил 15 лет. В этом союзе родилась его старшая дочь Анастасия.

Ранее Светлаков рассказал об увлечениях его детей.

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