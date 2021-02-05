Более 14 тысяч экземпляров книг финалистов литературных премий передали в библиотеки Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столичных библиотеках появилось более 14 тысяч экземпляров книг победителей литературных конкурсов в 2020 году.

Среди 81 произведения современных писателей москвичи могут найти в библиотеках Москвы книги лауреатов премии «Большая книга»: «Чертеж Ньютона» Александра Иличевского, «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина и «Генерал и его семья» Тимура Кибирова.

Кроме того, жители столицы смогут ознакомиться с творчеством победителей конкурса «Книга года». На полках библиотек теперь лежат произведения Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной и Владимира Милашевского. Они стали лауреатами в номинации «Аrt-книга».

Любителям истории может быть интересно прочитать 20-й том серии «Библиотека литературы Древней Руси», который получил аналогичную премию. В других номинациях выиграли «Концертмейстер» Максима Замшева и «И звук, и отзвук: из разных книг» Олега Чухонцева — данные произведения также поступили в столичные библиотеки.

Также москвичам станут доступны произведения финалистов премий «Ясная Поляна», «Просветитель» и «Деловая книга». С полным списком лауреатов конкурсов и их книг в библиотеках можно ознакомиться на официальном сайте мэра столицы.

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