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Боррель призвал не создавать «стену молчания» между Евросоюзом и Россией
Фото: facebook.com/conjosepborrell

Боррель призвал не создавать «стену молчания» между Евросоюзом и Россией

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия и Евросоюз не должны замыкаться в себе из-за трудностей в отношениях между ними. Такое мнение верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве 5 февраля.

— Наши отношения сейчас переживают сложный момент. Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания — не выход, — приводит ТАСС слова европейского дипломата.

Он отметил, что разногласия не отменяют взаимосвязи России и Европейского союза, причем речь идет не только о пересечении в географических аспектах, но и о культурных, исторических и экономических точках соприкосновения.

Боррель отметил, что надеется на обсуждение с Лавровым всех самых насущных вопросов, а также предложил российскому коллеге поговорить о сотрудничестве на фоне пандемии коронавируса.

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