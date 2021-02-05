«Элементы спорта»: Хромченко дала совет, как омолодить образ
Стилист Эвелина Хромченко назвала модный тренд, который позволит женщине выглядеть моложе.
Во время очередного выпуска передачи «Модный приговор» она посоветовала 50-летней героине надеть вместе с классическим светлым брючным костюмом яркие желтые кеды.
— Для того чтобы омолодить свой гардероб, нужно добавлять элементы спорта в комплект, если речь не идет о формальной одежде. И от этого женщина не будет менее модной или менее элегантной. Просто современные тренды уже последние лет десять диктуют возможность носить такой костюм в том числе и со спортивной обувью, — пояснила Хромченко в эфире телепрограммы.
Ранее Эвелина Хромченко рассказала, какими должны быть модные брови.
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