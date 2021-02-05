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«Элементы спорта»: Хромченко дала совет, как омолодить образ
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Элементы спорта»: Хромченко дала совет, как омолодить образ

Анастасия Колоскова

Общество

Стилист Эвелина Хромченко назвала модный тренд, который позволит женщине выглядеть моложе.

Во время очередного выпуска передачи «Модный приговор» она посоветовала 50-летней героине надеть вместе с классическим светлым брючным костюмом яркие желтые кеды.

— Для того чтобы омолодить свой гардероб, нужно добавлять элементы спорта в комплект, если речь не идет о формальной одежде. И от этого женщина не будет менее модной или менее элегантной. Просто современные тренды уже последние лет десять диктуют возможность носить такой костюм в том числе и со спортивной обувью, — пояснила Хромченко в эфире телепрограммы.

«Элементы спорта»: Хромченко дала совет, как омолодить образФото: Первый канал

Ранее Эвелина Хромченко рассказала, какими должны быть модные брови.

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