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Необычный зимний аттракцион создали в Карелии
Фото: pixabay.com

Необычный зимний аттракцион создали в Карелии

Елена Фролова

Общество

Необычную карусель создали в Карелии. Энтузиасты вырезали во льду огромный круг, который заставили вращаться. О том, как проходило нестандартное ледовое шоу, сообщает «Мир 24».

На открытие аттракциона были приглашены местные музыканты и фигуристка. Ледовая площадка была создана по скандинавской технологии — она окружена водой.

— Над созданием мы трудились около двух недель. Максимально мешала нам погода. Скачки температуры были от минус 35 до плюс двух, — рассказал автор ледяного аттракциона Сергей Кузин.

Для того чтобы раскрутить огромную глыбу, диаметр которой составил 20 метров, а толщина — 40 сантиметров, в лед был вставлен мотор от лодки.

Такой зимний креатив произвел впечатление не только на местных жителей, но и на сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели предупредили, что это опасно, так как многотонная глыба может перевернуться вместе с людьми. В результате создатель карусели «заморозил» свой необычный аттракцион.

Источник: «Мир 24»

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АттракционКарелиялед
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