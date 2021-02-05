«Гаденькое, с хвостиком»: иеромонах показал беса на фотографии

Фото: youtube.com / RT Россия

Исполняющий обязанности наместника Воскресенско-Феодоровского мужского монастыря в Ивановской области иеромонах Иринарх показал фото, на котором рядом с одержимым мальчиком находится бес.

В ходе интервью журналист Антон Красовский пообщался с Ольгой, которая одержима бесом, и с иеромонахом, рассказавшим, что к нему приходят такие люди, как она.

— Это духовные проблемы. Это не решается чисто медицинскими средствами. Не решается с помощью только психотерапевтических практик. Я вам объясню. В человеке сидит бес, если у алкоголика — то в животе, если у курильщика — то в груди. Существо маленькое, гаденькое и с хвостиком. Вы не верите? Я вам просто покажу фотографию, — заявил Иринарх.

Он показал фото молодого человека, который сидит на траве. Рядом с ним в землю воткнута лопата. За ней виден образ, который иеромонах назвал бесом.

— Косу-то видите? Это смерть. Тут и ангел есть, и бес — целая компания, — пояснил собеседник.

Видео опубликовано на YouTube.

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