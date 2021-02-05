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«Рубль нашел равновесие»: экономист объяснил ситуацию на валютном рынке
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Рубль нашел равновесие»: экономист объяснил ситуацию на валютном рынке

Елена Фролова

Экономика

Текущую ситуацию, сложившуюся на валютном рынке, прокомментировал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает RT.

— Рубль установил относительно равновесное значение по отношению к доллару и евро. То есть это фундаментальное значение около 75–76 рублей за доллар и 90–91 рубль — за евро, — пояснил Беляев.

При этом он уточнил, что есть конъюнктурные факторы, или, другими словами, информационные вбросы, влияющие на отклонение курса российской валюты в одну из двух сторон от фундаментальных значений.

Эксперт уточнил, что, согласно законам экономики, рубль не может сильно или надолго «уйти» от якорных значений: «чем больше он отклоняется, тем сильнее его тяга вернуться обратно». По словам Беляева, подобные колебания будут проходить в течение определенного времени без какой-либо ярко выраженной тенденции к росту или снижению рубля по отношению к американской валюте.

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