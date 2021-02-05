«Рубль нашел равновесие»: экономист объяснил ситуацию на валютном рынке

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Текущую ситуацию, сложившуюся на валютном рынке, прокомментировал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает RT.

— Рубль установил относительно равновесное значение по отношению к доллару и евро. То есть это фундаментальное значение около 75–76 рублей за доллар и 90–91 рубль — за евро, — пояснил Беляев.

При этом он уточнил, что есть конъюнктурные факторы, или, другими словами, информационные вбросы, влияющие на отклонение курса российской валюты в одну из двух сторон от фундаментальных значений.

Эксперт уточнил, что, согласно законам экономики, рубль не может сильно или надолго «уйти» от якорных значений: «чем больше он отклоняется, тем сильнее его тяга вернуться обратно». По словам Беляева, подобные колебания будут проходить в течение определенного времени без какой-либо ярко выраженной тенденции к росту или снижению рубля по отношению к американской валюте.

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