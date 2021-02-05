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Курс евро опустился ниже 90 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс евро опустился ниже 90 рублей

Ростислав Зубков

Экономика

Европейская и американская валюты слабеют по отношению к российской. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Московской бирже на утро пятницы, 5 февраля.

К 10:23 по столичному времени курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 21 января. Он потерял 0,4 процента и занял отметку в 89,94 рубля. Доллар в свою очередь снизился на 0,4 процента — до 75,18 рубля.

Наряду с этим фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле дорожает на полпроцента — до 59,12 доллара за баррель. Черное золото сорта WTI поднимается на 0,5 процента — до 56,34 доллара за баррель.

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