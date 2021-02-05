Педиатр рассказал, в какой форме протекает коронавирус у детей в России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Дети, зараженные COVID-19, чаще всего переносят заболевание в легкой или бессимптомной форме. Бывает, что инфекцию не всегда удается выявить. Согласно предположениям, в России около 30 процентов несовершеннолетних уже переболели коронавирусом. Об этом педиатр-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал газете «Взгляд».

Ранее израильские врачи заявили, что из-за распространения британского штамма заболевания в стране в два с половиной раза возросло число случаев заражения среди детей. По словам специалистов, пока неизвестно, как мутации влияют на детский организм, однако этот вопрос активно изучается.

— В России на данный момент нет активного распространения британского штамма коронавируса. Однако это не означает, что он к нам не придет с определенной отсрочкой. При этом у нас складывается своя, немного другая ситуация: в отличие от многих стран, у нас не было локдауна, соответственно, дети контактировали друг с другом, а значит, у какой-то части населения уже сформирован иммунитет, — объяснил Евгений Тимаков.

По предположениям инфекциониста, британский штамм будет передаваться детям часто и легко, однако ему придется проходить сквозь «иммунные барьеры», а потому — адаптироваться под россиян.

— По крайней мере с предыдущими мутациями коронавируса среди детей заболеваемость низкая, — уточнил эксперт.

При этом он отметил, что дети переносят заболевание гораздо легче, чем взрослые. По официальным данным, в среднем среди детей случаи выявления COVID-19 составляют около 10–13 процентов. Однако это только зафиксированные случаи.

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