Голикова: Более 550 миллиардов рублей направят на модернизацию здравоохранения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На модернизацию первичного звена здравоохранения за пять лет будет направлено 558 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, эта цифра будет год от года корректироваться в большую сторону. В 2021 году на эти цели направлено 100 миллиардов рублей. Этот проект затронет более трех тысяч учреждений.

Голикова отметила, что если модернизация будет удачно реализована и аккуратно выполняться в российских регионах, то в этом году программа затронет уже 40 миллионов россиян.

Читайте также: Голикова исполнила новогоднюю мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний»