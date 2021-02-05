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Голикова: Более 550 миллиардов рублей направят на модернизацию здравоохранения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Голикова: Более 550 миллиардов рублей направят на модернизацию здравоохранения

Кирилл Николаев

Здоровье

На модернизацию первичного звена здравоохранения за пять лет будет направлено 558 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, эта цифра будет год от года корректироваться в большую сторону. В 2021 году на эти цели направлено 100 миллиардов рублей. Этот проект затронет более трех тысяч учреждений.

Голикова отметила, что если модернизация будет удачно реализована и аккуратно выполняться в российских регионах, то в этом году программа затронет уже 40 миллионов россиян.

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Татьяна Голиковаздравоохранениемодернизация
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