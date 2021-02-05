Движение затруднено на юго-западе Москвы из-за ДТП с участием грузовика

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на 35-м километре МКАД в районе пересечения с улицей Поляны. Движение затруднено на протяжении девяти километров.

Водителей призвали выбирать возможные пути объезда.

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