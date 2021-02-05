Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение затруднено на юго-западе Москвы из-за ДТП с участием грузовика
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Движение затруднено на юго-западе Москвы из-за ДТП с участием грузовика

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Поляны Карта всех событий

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на 35-м километре МКАД в районе пересечения с улицей Поляны. Движение затруднено на протяжении девяти километров.

Водителей призвали выбирать возможные пути объезда.

Читайте также: Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП

МоскваДТПгрузовик
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Все мнения
О проекте