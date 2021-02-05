Последний этап реконструкции Центра хирургии имени Петровского начали в Москве

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Россия, Москва, Погодинская улица Карта всех событий

В столице начали завершающий этап реконструкции корпуса Российского научного центра хирургии имени Б. В. Петровского. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Уточняется, что работы на пересечении Погодинской улицы и Абрикосовского переулка ведут за счет федерального бюджета.

По словам руководителя ведомства, в модернизированном корпусе оборудуют отделения микрохирургии, нейрохирургии, хирургии печени и пересадки почек, хирургии пищевода и желудка и другие отделения, которые будут оснащены по последнему слову техники.

Реконструкция здания началась в 2012 году, но через четыре года работы остановили на этапе установки монолитных конструкций по причине отсутствия финансирования.

— Предусматривается капитальный ремонт существующей части здания, а также строительство надстройки с 7-го по 12-й этаж и двух пристроек. Кроме того, к существующему зданию пристроят две лифтовые группы с уровня подвала по 12-й этаж включительно, — цитирует Левкина официальный портал Москвы.

Строительство особо значимых объектов в центре столицы проходит в соответствии с утвержденной госпрограммой «Градостроительная политика».

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