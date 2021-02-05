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Катание панды Диндин в Московском зоопарке попало на видео и развеселило Сеть
Фото: instagram.com/moscow_zoo_official

Катание панды Диндин в Московском зоопарке попало на видео и развеселило Сеть

Виктория Федотова

Животные

В аккаунте Московского зоопарка появился ролик, снятый в вольере панды Диндин. На кадрах видно, как она катается с горки. В подписи к ролику пользователей призвали наслаждаться зимой.

— Друзья! Если вы уже устали от зимы, снега и метелей, посмотрите на нашу панду Диндин. Камеры в вольеры засняли, как малышка катается с горки. Впереди выходные. Катайтесь с горок, наслаждайтесь зимой — берите пример с нашей Диндин, — значится к подписи к ролику.

В комментариях к видео пользователи отметили, что ролик их развеселил и порадовал: «Как здорово ей там снегом все засыпало — красота, зима настоящая»; «Какой позитив!»; «Какая смешная!».

Видео опубликовано в Instagram.

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