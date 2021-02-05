Движение ограничат около станции метро «Некрасовка» из-за проведения дорожных работ

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Покровская улица Карта всех событий

Движение ограничат около станции столичного метро «Некрасовка» из-за проведения дорожных работ. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что ограничения действуют в период с 27 января по 20 декабря. Они коснутся участка пересечения улиц Покровской и Рождественской, а также Сочинской и Рождественской.

Фото: Информационный центр Транспортного комплекса Москвы

Кроме того, движение ограничат на пересечении улиц Липчанского и Рождественской.

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