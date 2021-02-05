«Как натянутая веревка»: Медведева рассказала о своих чувствах после ухода к Орсеру

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Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева рассказала, что после ухода от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру обстановка вокруг нее была очень напряженной.

— После моего ухода в мире фигурного катания было очень много напряженности из-за этого, особенно среди фанатов. Это все было как натянутая веревка. А теперь как будто все прекратилось разом. Я очень рада, что все хорошо, — отметила фигуристка.

Медведева подчеркнула, что ей было тяжело, отовсюду сыпалась критика и недовольство, распускалось множество слухов, передает портал Olympicchannel.com.

Напомним, что в прошлом году Евгения Медведева вернулась к Тутберидзе. Канадский тренер уточнил, что фигуриста просто не захотела жить в Канаде без своей мамы.

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