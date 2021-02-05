Евросоюз обеспокоен «тоталитарными методами» Китая в отношении бизнеса

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Обеспокоенность в связи с тем, что Китай якобы использует «тоталитарные методы» в отношении европейского бизнеса, выразил депутат Европейского парламента от Испании Херманн Терч. С запросом, направленным парламентарием к Еврокомиссии, ознакомился RT.

В своем обращении депутат отметил, что в 2018 году китайская корпорация Huawei подала заявку на оформление патента на передовое программное обеспечение, способное различать лица и телодвижения пользователей, а также их расовые и этнические особенности.

— По итогам расследования выяснилось, что компания собирает информацию, которой потом пользуются китайские власти в целях репрессивной и тоталитарной деятельности как внутри страны, так и за ее пределами, — заявил Херманн Терч.

Помимо этого, он напомнил, что Пекин не исключает возможности применения санкций в отношении различных иностранных компаний. Парламентарий считает, что зарубежные организации могут столкнуться с проблемами в Китае. Например, если власти их государств «откажутся от использования оборудования компаний Huawei или ZTE в своих сетях 5G».

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