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Судебные приставы проведут в Москве акцию «Узнай о своих долгах»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Судебные приставы проведут в Москве акцию «Узнай о своих долгах»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Судебные приставы проведут в Москве информационную акцию «Узнай о своих долгах» во вторник, 9 февраля, в День безопасного интернета. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП РФ по столице.

Уточняется, что целью акции является повышение уровня правовой и финансовой грамотности горожан, разъяснение жителям правил информационной безопасности.

Кроме того, стало известно, что акция пройдет с 11:00 до 13:00 на Белорусском вокзале, в терминале «Аэроэкспресс», а также в пяти центрах госуслуг «Мои документы». Судебные приставы ознакомят всех участников с возможностями мобильного приложения «ФССП России» и электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств».

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