«Северный поток — 2»: идею ввода моратория на проект прокомментировали в Госдуме

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Заявление руководителя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена о том, что нужно согласовать мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», прокомментировал член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов. Об этом сообщает RT.

— По идее, глава комитета по международным делам в бундестаге, должен понимать, что подобные инсинуации насчет геополитических орудий и прочего не имеют ничего общего с действительностью, — отметил Антон Морозов.

При этом парламентарий подчеркнул, что с самого начала проект задумывался для «помощи немецким партнерам», а также другим государствам Европы, которые заинтересованы в расширении поставок газа из России для экономического развития.

— Потому в этом проекте наибольшая заинтересованность именно у Германии, — добавил депутат.

По его словам, в данном вопросе в первую очередь нужно руководствоваться интересами собственного государства.

Тем временем руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал ФАН ситуацию, которая возникла вокруг строительства российского газопровода.

По его мнению, если «Северный поток — 2» запустят, то с большой вероятностью газового транзита лишится Польша.

— Это для России — откровенно недружественная страна. Когда-то она хотела стать империей. В 1612 году поляки находились в Москве. Однако Польша тогда с треском проиграла России во всем. Более 100 лет Варшава была провинциальным городом Российской империи. Сейчас она — даже не региональная держава, как Иран или Турция. Обид — много, шансов на исторический реванш — никаких. Мечта — просто хоть как-то укусить Россию побольнее, — пояснил Александр Разуваев.

Напомним, «Северный поток — 2» — газопровод, ведущий из России в Германию. В конце 2019 года действующий тогда президент США Дональд Трамп ввел в отношении проекта санкции.

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