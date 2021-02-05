Привычки и круг общения: диетолог рассказала, как сохранить вес после похудения

Фото: pixabay.com

Сохранить вес после похудения человеку помогут полноценное изменение пищевых привычек и смена круга общения. Об этом заявила диетолог Римма Мойсенко, сообщает ФАН.

Процесс похудения можно назвать образом жизни, для соблюдения которого нужно скорректировать в первую очередь круг людей, с которыми приходится контактировать, считает эксперт.

— Важно поменять не только пищевое поведение. Свой образ жизни и мыслей тоже надо подвергнуть изменениям, ведь надо увидеть себя в другом весе, форме. Это другая часть жизни, которая уже богата эмоциями, контактами, впечатлениями, встречами. Это тоже вознаграждение, — объяснила Римма Мойсенко.

Однако всегда найдутся те, кто не понимает стремления избавиться от лишнего веса. Некоторые из них даже стараются помешать этому, предлагая съесть сладкое или мучное. От таких людей нужно отстраниться.

Читайте также: Диетолог рассказала, как похудеть без изнурительных упражнений