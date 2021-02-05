«Ничего святого!»: Винокур прокомментировал регистрацию бренда «Вдова Кобзон»

Фото: vladimirvinokur.com / Официальный сайт Владимира Винокура

Артист Владимир Винокур призвал не обсуждать умерших и их родственников, так как в этом «нет ничего святого». Такое заявление он сделал, комментируя заявку сына Иосифа Кобзона на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон».

— Я считаю, это личное дело Андрея и Нели Михайловны. Я даже не собираюсь обсуждать этот вопрос. Это их личное дело. Это же не передача с (Андреем — прим. «ВМ») Малаховым. Сегодня какая-то тенденция появилась: уходит человек — начинают обсуждать его, потом — семью ушедшего. Ничего святого! — заявил друг семьи Иосифа Кобзона.

Юморист напомнил про обсуждение в ток-шоу и в прессе личных жизней известных людей. В пример он привел истории с Василием Шукшиным, Арменом Джигарханяном, Станиславом Говорухиным и многими другими.

— Не стало человека: это горе семьи и всех, кто любил этого человека. А выносить на телеэкраны и обсуждать какие-то дела — неправильно. Мне все это не нравится! — заключил артист.

Ранее стало известно, что сын скончавшегося певца Андрей подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Вдова Кобзон». Согласно 33-му классу Международной классификации товаров и услуг классификации, его можно будет использовать как бренд алкогольной продукции.

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