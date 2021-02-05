Экспорт российской сельхозтехники увеличивается третий год подряд

Фото: pixabay.com

Заметный рост продаж сельскохозяйственной техники за границу зафиксирован по итогам 2020 года. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаш».

Согласно статистике, экспорт сельхозтехники, произведенной в России, идет по нарастающей. На 40 процентов продажи увеличились в 2018 году, а на 30 процентов — в 2019 году. Тогда они достигли отметки в почти 16 миллиардов рублей.

Российская техника используется в сельхозпроизводстве 38 стран, большая часть из которых относится к СНГ. Также есть представители Евросоюза, Африки и Ближнего Востока. При этом отмечается, что лидерами экспорта являются страны ЕС.

Например, экспорт в Германию за 2020 год увеличился в 4,6 раза, Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию — в 2,1 раза. На данный момент поставки за границу составляют более десяти процентов от общего производства сельхозтехники в России. В прошлом году отечественные предприятия выпустили сельскохозяйственную технику на общую сумму 149 миллиардов рублей. Ежегодный прирост от продаж составил более 29 процентов.

Читайте также: Более 120 рабочих мест появится после открытия нового сельхозкомплекса в Мытищах