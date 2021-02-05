Экспорт российской сельхозтехники увеличивается третий год подряд
Заметный рост продаж сельскохозяйственной техники за границу зафиксирован по итогам 2020 года. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаш».
Согласно статистике, экспорт сельхозтехники, произведенной в России, идет по нарастающей. На 40 процентов продажи увеличились в 2018 году, а на 30 процентов — в 2019 году. Тогда они достигли отметки в почти 16 миллиардов рублей.
Российская техника используется в сельхозпроизводстве 38 стран, большая часть из которых относится к СНГ. Также есть представители Евросоюза, Африки и Ближнего Востока. При этом отмечается, что лидерами экспорта являются страны ЕС.
Например, экспорт в Германию за 2020 год увеличился в 4,6 раза, Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию — в 2,1 раза. На данный момент поставки за границу составляют более десяти процентов от общего производства сельхозтехники в России. В прошлом году отечественные предприятия выпустили сельскохозяйственную технику на общую сумму 149 миллиардов рублей. Ежегодный прирост от продаж составил более 29 процентов.
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