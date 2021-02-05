Ростуризм рассказал, когда стартуют первые чартерные рейсы из Москвы на Байкал

Фото: pixabay.com

Первые чартерные рейсы на Байкал начнут осуществляться из Москвы и Екатеринбурга в субботу, 6 февраля. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

По ее словам, в феврале и марте туристы могут увидеть прозрачный голубой лед Байкала. Также в это время доступны все виды активного зимнего отдыха. Догузова отметила, что по опыту 2020 года запуск чартеров позволяет в два раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя.

— Особенно экономию почувствуют большие семьи с детьми, — цитирует Догузову агентство городских новостей «Москва».

Она подчеркнула, что Ростуризм планируем постоянно расширять чартерную сеть. Для этого подготовлена отдельная субсидия для туроператоров.

Читайте также: Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала топ-5 направлений по России