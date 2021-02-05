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Ростуризм рассказал, когда стартуют первые чартерные рейсы из Москвы на Байкал
Фото: pixabay.com

Ростуризм рассказал, когда стартуют первые чартерные рейсы из Москвы на Байкал

Кирилл Николаев

Туризм

Первые чартерные рейсы на Байкал начнут осуществляться из Москвы и Екатеринбурга в субботу, 6 февраля. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

По ее словам, в феврале и марте туристы могут увидеть прозрачный голубой лед Байкала. Также в это время доступны все виды активного зимнего отдыха. Догузова отметила, что по опыту 2020 года запуск чартеров позволяет в два раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя.

— Особенно экономию почувствуют большие семьи с детьми, — цитирует Догузову агентство городских новостей «Москва».

Она подчеркнула, что Ростуризм планируем постоянно расширять чартерную сеть. Для этого подготовлена отдельная субсидия для туроператоров.

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БайкалРостуризмчартеры
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