Туристов в Санкт-Петербург будут привлекать именитые амбассадоры

Фото: Pexels / Max Avans

Избранные амбассадоры будут привлекать в Санкт-Петербург туристов, а также организаторов различных тематических мероприятий. Они расскажут о гостеприимстве, возможностях, достопримечательностях и деловом потенциале Северной столицы. Об этом сообщают «Невские новости».

Согласно ожиданиям, таким образом в городской бюджет будет привнесено 2,4 миллиарда рублей. Ранее данный вопрос был обсужден в комитете по развитию туризма.

Во время заседания рабочая группа рассмотрела 17 кандидатов, представляющих такие сферы жизни, как: спорт, наук, культура, образование, медицина и другие. В результате путем голосования были отобраны 13 человек. Среди них оказались директор Северо-Западного института — филиала РАНХиГС Владимир Шамахов, член правления Санкт‑Петербургского научного общества дерматовенерологов имени Тарновского Денис Заславский, а также генеральный директор ГБУК «Петербург-концерт» Екатерина Артюшкина.

Как сообщил председатель комитета Сергей Корнеев, программа амбассадоров находится в высокой степени готовности.

Читайте также: Международный поток туристов в Санкт-Петербург снизился на 90 процентов за 2020 год