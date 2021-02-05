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«Я — богатый человек»: Лев Лещенко назвал сумму своей пенсии
Фото: youtube.com / Юрий Костин

«Я — богатый человек»: Лев Лещенко назвал сумму своей пенсии

Виктория Федотова

Звезды

Российский артист Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч, а жена исполнителя получает девять тысяч рублей в месяц.

—У меня пенсия — 12 тысяч плюс надбавки. Всего моя пенсия — потому что я народный артист и кавалер орденов, может быть, из-за того, что не прекращаю работу, — получаю 30 тысяч. Жена моя получает пенсию девять тысяч. Я не придумываю. Другое дело, что я не бедствую. Я — богатый человек, — отметил артист.

По его словам, за 50 лет работы у него есть накопления. Лещенко отметил, что за много лет работы на радио, телевидении и в концертных залах, он и другие артисты ничего не получали, кроме зарплаты. В шоу-бизнесе другие доходы, подчеркнул певец.

Видео опубликовано на YouTube.

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Лев Лещенкопенсияартисты
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